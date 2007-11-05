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    Защитник «Динамо» Миронов встречается с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Седоковой

    Теги светская хроника КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

    Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов встречается с украинской певицей Анной Седоковой​.

    Месяц назад 24-летний хоккеист планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой, но разорвал помолвку и начал встречаться с бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра».

    «У нас разное представление о семье и семейных ценностях. Мне было легче уйти, чем оставаться со свободолюбивым человеком.

    Про Анну Седокову рассказали общие знакомые: мол, они вместе. Но я тогда и не знала толком, кто это. Не фанатка возрастных исполнителей», – заявила Харитонова.

    У 35-летней Седоковой​ трое детей: дочь Алина от брака с экс-капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, дочь Моника от супружества с бизнесменом Максимом Чернявским и сын Гектор от бизнесмена Артем Комарова.

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