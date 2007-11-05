Защитник «Динамо» Миронов встречается с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Седоковой

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов встречается с украинской певицей Анной Седоковой.
Месяц назад 24-летний хоккеист планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой, но разорвал помолвку и начал встречаться с бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра».
«У нас разное представление о семье и семейных ценностях. Мне было легче уйти, чем оставаться со свободолюбивым человеком.
Про Анну Седокову рассказали общие знакомые: мол, они вместе. Но я тогда и не знала толком, кто это. Не фанатка возрастных исполнителей», – заявила Харитонова.
У 35-летней Седоковой трое детей: дочь Алина от брака с экс-капитаном киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, дочь Моника от супружества с бизнесменом Максимом Чернявским и сын Гектор от бизнесмена Артем Комарова.