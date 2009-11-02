Евгений Малкин: «Надеюсь, США и Россия будут дружить»

Нападающий «Питтсбурга» высказал мнение о том, что хоккеист Николай Кулемин хочет получить канадское гражданство.

– Наверняка вы слышали про ситуацию со словами Николая Кулемина о получении им канадского гражданства.

– Многое в этой ситуации раздули. Вы должны понимать, что у его детей есть канадские паспорта. Если они останутся жить в Канаде, учиться там, а Николай хочет быть с ними?

Не считаю, что двойное гражданство как-то говорит о том, есть у человека патриотизм или нет. Важнее, что он играет за сборную, разговаривает на русском языке.

Да, про нас, хоккеистов, кто выступает за океаном, говорят, что, мол, «мы не играем в КХЛ».

Но благодаря тому, что мы выступаем в , и весь мир знает Овечкина, меня, Илью Ковальчука, люди узнали, например, о Магнитогорске, Твери. Большая аудитория Канады и США смотрит хоккей и знает, где на карте эти города находятся.

Мы не стесняемся: у меня тоже ребенок родился в Америке, и у него есть гражданство США. Что поделать – так жизнь сложилась.

Надеюсь, что страны будут дружить, и не будет никаких препятствий между Канадой и Америкой, с одной стороны, и Россией – с другой.

Это очень сложный политический вопрос, понимаю, что некоторые там говорят – вот, «не патриот».

Но нет, патриотизм – это совершенно другое. Когда человека позовут в сборную России – он туда приедет, а не в канадскую команду.

Да, интервью Кулемина получилось слишком резким, но дело в том, что ему уже отказывали в гражданстве Канады.

Он был вынужден так сказать, чтобы убедить ту сторону, что он хочет его получить, что его семья хочет там остаться. У Николая была такая необходимость, – сказал Малкин.