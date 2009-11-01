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    Вайсфельд об уходе Капризова в ЦСКА: «Руководство «Салавата» мне сказало: «Твой номер 16-й»

    Теги Салават Юлаев ЦСКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кирилл Капризов Хоккей

    Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о работе в уфимском клубе

    «Если коротко охарактеризовать мою работу в Уфе, то это: «Для перепечатки секретной информации требуется машинистка, не умеющая читать». Вот это я. Я говорю: «Ребята, вы скажите, что вы хотите-то. Вы задачу-то поставьте». С моей точки зрения там крайне неэффективно использовались ресурсы и используются сейчас. 

    Очень часто они ставят задачи, которые совершенно бредовые. Например, в Уфе поговорка «Я начальник – ты дурак» гипертрофирована. Мне когда озвучивают задачу, я говорю: «Хорошо, но последствия будут такими-то, чтобы вы понимали. Делаем?» В 90 процентов случаях они говорят: «А как нужно?»

    Здравомыслящие люди принимают мою точку зрения не потому, что я такой умный, а потому что я профессионал в этой области. Человек не может быть компетентным во всех областях, но многие руководители считают, что это стыдно. Они пытаются сделать вид, что разбираются во всем. Я, например, очень люблю гаджеты и считаю себя продвинутым пользователем. Но если я встречаюсь со специалистом, то только вопросы задаю, никогда не спорю. Мне же очень часто начинают про хоккей рассказывать люди, которые, например, мебелью торгуют. 

    В этой области очень много дилетантов. Вокруг хоккея крутится много людей посторонних. Мне есть с чем сравнивать. Из всех организаций, где я работал, самый профессиональный подход был в Екатеринбурге.

    Переход Капризова в ЦСКА? Я не буду вдаваться в детали. Просто мне один из руководителей сказал: «Вайсфельд, твой номер шестнадцатый». Все», – сказал Вайсфельд.

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