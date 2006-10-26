Джон Торторелла: «Хоккей порой выглядит как праздник обнимашек. Мне не хватает ненависти»

Главный тренер Джон Торторелла заявил, что хоккеисты стали слишком мягко относиться к соперникам.

«Игра изменилась. И это сильно разочаровывает некоторых динозавров, которые еще в деле. Меня это очень расстраивает, например, разговорчики между противниками на вбрасывании. Порой это выглядит как большой фестиваль обнимашек.

Не знаю, связано ли это с большим количеством встреч в Ассоциации игроков. Но ненависти вовсе не осталось. Мне ее не хватает.

Меня это расстраивает до усрачки, честно говоря. Я этого не вижу. Я прошу своих ребят хотя бы иногда притворяться, просто притворяться.

Слушайте, я понимаю, что в некотором роде бьюсь головой о стену в своих пожеланиях… Но мне не хватает чего-то из того, как играли раньше.

Думаю, в хоккее произошел ряд прекрасных изменений, однако мне недостает олдскула. Позже мы выпьем пива вместе, но зачем говорить об этом прямо на льду в момент игры? Скажу прямо, меня от такого тошнит», – поделился мыслями американец.

Торторелла проводит 18-й сезон в в качестве тренера.