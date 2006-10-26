Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джон Торторелла: «Хоккей порой выглядит как праздник обнимашек. Мне не хватает ненависти»

    Теги Коламбус Джон Торторелла НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Хоккей

    Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что хоккеисты стали слишком мягко относиться к соперникам.

    «Игра изменилась. И это сильно разочаровывает некоторых динозавров, которые еще в деле. Меня это очень расстраивает, например, разговорчики между противниками на вбрасывании. Порой это выглядит как большой фестиваль обнимашек.

    Не знаю, связано ли это с большим количеством встреч в Ассоциации игроков. Но ненависти вовсе не осталось. Мне ее не хватает.

    Меня это расстраивает до усрачки, честно говоря. Я этого не вижу. Я прошу своих ребят хотя бы иногда притворяться, просто притворяться.

    Слушайте, я понимаю, что в некотором роде бьюсь головой о стену в своих пожеланиях… Но мне не хватает чего-то из того, как играли раньше.

    Думаю, в хоккее произошел ряд прекрасных изменений, однако мне недостает олдскула. Позже мы выпьем пива вместе, но зачем говорить об этом прямо на льду в момент игры? Скажу прямо, меня от такого тошнит», – поделился мыслями американец.

    Торторелла проводит 18-й сезон в НХЛ в качестве тренера.

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться