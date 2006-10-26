Джон Торторелла: «Хоккей порой выглядит как праздник обнимашек. Мне не хватает ненависти»

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла заявил, что хоккеисты стали слишком мягко относиться к соперникам.
«Игра изменилась. И это сильно разочаровывает некоторых динозавров, которые еще в деле. Меня это очень расстраивает, например, разговорчики между противниками на вбрасывании. Порой это выглядит как большой фестиваль обнимашек.
Не знаю, связано ли это с большим количеством встреч в Ассоциации игроков. Но ненависти вовсе не осталось. Мне ее не хватает.
Меня это расстраивает до усрачки, честно говоря. Я этого не вижу. Я прошу своих ребят хотя бы иногда притворяться, просто притворяться.
Слушайте, я понимаю, что в некотором роде бьюсь головой о стену в своих пожеланиях… Но мне не хватает чего-то из того, как играли раньше.
Думаю, в хоккее произошел ряд прекрасных изменений, однако мне недостает олдскула. Позже мы выпьем пива вместе, но зачем говорить об этом прямо на льду в момент игры? Скажу прямо, меня от такого тошнит», – поделился мыслями американец.
Торторелла проводит 18-й сезон в НХЛ в качестве тренера.