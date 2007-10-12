«Торпедо» проиграло 4 матча подряд, «Авангард» и «Спартак» – по 3

В очередной день чемпионата КХЛ проиграл «Словану» (2:3 ОТ), а «Торпедо» – «Сочи» (2:3 ОТ).

Для команды тренера Боба Хартли поражение стало третьим подряд. Ранее «Авангард» проиграл ЦСКА (2:4) и «Салавату Юлаеву» (2:3).

, которым руководит тренер Дэвид Немировски, потерпело четвертое поражение подряд. Ранее нижегородская команда проиграла «Локомотиву» (3:4 Б), «Северстали» (1:2) и московскому «Динамо» (3:4 Б).

, возглавляемый тренером Вадимом Епанчинцевым, довел свою серию поражений до 3 матчей. Сегодня победу над москвичами одержал «Ак Барс» (1:0). Ранее «Спартак» проиграл «Витязю» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (1:4).

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