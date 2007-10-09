«Авангард» перебросал «Салават» со счетом 64:11, но проиграл матч. Метсола отразил 62 броска

«Салават Юлаев» одолел «Авангард» (3:2) в матче регулярного чемпионата .

Омский клуб за всю игру нанес 64 броска в створ ворот. При этом уфимцы сделали всего 11 бросков.

Также нанес 94 броска в сторону ворот, а «Салават» – 28.

Голкипер «Салавата» в общей сложности парировал 62 броска. В первом периоде он отразил 15 бросков, во втором – 26, в третьем – 21.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Авангард» перебросал «Салават» во втором периоде со счетом 28:0. После двух периодов счет по броскам – 43:5