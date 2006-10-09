«Авангард» перебросал «Салават» во втором периоде со счетом 28:0. После двух периодов счет по броскам – 43:5

«Салават Юлаев» и «Авангард» (3:2, второй перерыв) в Уфе проводят матч регулярного чемпионата .

В первом периоде «ястребы» пропустили три гола в течение четырех минут. Во втором отрезке игры отыграл две шайбы.

При этом во втором периоде команда Боба Хартли нанесла 28 бросков в створ ворот, а «Салават» – ни одного. В сторону ворот – 41:1 в пользу омичей.

По итогам двух периодов «Авангард» ведет по броскам со счетом 43:5. 63:13 – в сторону ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.