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    «Авангард» перебросал «Салават» во втором периоде со счетом 28:0. После двух периодов счет по броскам – 43:5

    Теги Авангард Салават Юлаев КХЛ Хоккей

    «Салават Юлаев» и «Авангард» (3:2, второй перерыв) в Уфе проводят матч регулярного чемпионата КХЛ.

    В первом периоде «ястребы» пропустили три гола в течение четырех минут. Во втором отрезке игры «Авангард» отыграл две шайбы.

    При этом во втором периоде команда Боба Хартли нанесла 28 бросков в створ ворот, а «Салават» – ни одного. В сторону ворот – 41:1 в пользу омичей.

    По итогам двух периодов «Авангард» ведет по броскам со счетом 43:5. 63:13 – в сторону ворот.

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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