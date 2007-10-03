Зинэтула Билялетдинов – журналисту: «Почему вы решаете – кто второе звено, кто третье? Вы неправильно вопросы задаете»

Главный тренер Зинэтула Билялетдинов поделился новостями о составе после открытой тренировки команды.

«Попов и Зарипов во втором звене? А почему вы так решаете – кто второе, кто третье? Вы неправильно вопросы задаете.

Я иногда четвертое звено выпускаю первым, первое – вторым. Сыграют ли они вместе? Будем надеяться.

Галиев и Ткачев будут тренироваться. Возможно, они не будут играть [4 октября «Ак Барс» в Москве сыграет против «Динамо»].

Вратари? Все будут играть», – сказал Билялетдинов.