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    Зинэтула Билялетдинов – журналисту: «Почему вы решаете – кто второе звено, кто третье? Вы неправильно вопросы задаете»

    Теги Ак Барс Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Андрей Попов КХЛ Станислав Галиев Владимир Ткачев Хоккей

    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился новостями о составе после открытой тренировки команды.

    «Попов и Зарипов во втором звене? А почему вы так решаете – кто второе, кто третье? Вы неправильно вопросы задаете.

    Я иногда четвертое звено выпускаю первым, первое – вторым. Сыграют ли они вместе? Будем надеяться.

    Галиев и Ткачев будут тренироваться. Возможно, они не будут играть [4 октября «Ак Барс» в Москве сыграет против «Динамо»].

    Вратари? Все будут играть», – сказал Билялетдинов.

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