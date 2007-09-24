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    НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» проиграл «Детройту», гол Барбашева помог «Сент-Луису» победить «Коламбус»

    Теги выставочные матчи результаты Питтсбург Детройт Сент-Луис Коламбус Эдмонтон НХЛ Виннипег Хоккей

    НХЛ

    Выставочные матчи

    Коламбус – Сент-Луис – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

    1:0 – 8 Эткинсон (Харрингтон, Нутиваара)

    1:1 – 12 Батлер (Томас, Фаббри)

    1:2 – 21 Блэйз (Томас)

    1:3 – 27 Блэйз (Томас, Кайру)

    1:4 – 40 Барбашев

    1:5 – 42 Яшкин (Сундквист, Шмалц)

    Вратари: Бобровский (22 сэйва при 27 бросках) – Хуссо 16/17.

    Форвард «блюзменов» Иван Барбашев (20:26, «+1») всего нанес 3 броска и провел 2 силовых приема. 

    Форвард «мундиров» Артемий Панарин (17:48, «-1») нанес 2 броска и допустил 1 потерю шайбы. 

    Питтсбург – Детройт – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

    1:0 – 7 Хаггерти (Ди Паули)

    1:1 – 25 Расмуссен (Задина, ДеКайзер)

    1:2 – 27 Атанасиу (Манта, Ларкин)

    1:3 – 30 Дэйли (Велено)

    2:3 – 32 Блюгерс (Хаггерти, Ди Паули)

    Вратари: ДеСмит 10/13, Джерри 20/20 – Сятери 29/31.

    Форвард «Ред Уингс» Евгений Свечников (12:31, «0») – 1 бросок, 3 хита, 1 блок-шот, 1 перехват. 

    Форвард «Пингвинс» Евгений Малкин (18:42, «-2») – 4 броска, 1 перехват, 2 минуты штрафа. 

    Виннипег – Эдмонтон – 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

    1:0 – 4 Шайфли (Уилер, Бафлин), ГБ

    1:1 – 8 Ямамото (Беннинг, Маклауд)

    1:2 – 14 Беар (Каджула, Строум), ГБ

    2:2 – 28 С.Маккензи (Морроу, Эверберг)

    3:2 – 31 Шайфли (Уилер), ГМ

    4:2 – 48 Уилер (Бафлин, Шайфли), ГБ

    5:2 – 52 С.Маккензи (Суэсс, Эверберг)

    5:3 – 60 Ямамото (Нерс, Беннинг)

    Вратари: Хеллибак 38/41 – Коскинен 16/21

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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