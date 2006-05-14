НХЛ. Емелин и Хартнелл покинут «Нэшвилл»

не будет подписывать новые контракты с защитником и нападающим Скоттом Хартнеллом.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

У Емелина и Хартнелла заканчиваются контракты. 1 июля они выйдут на рынок свободных агентов.

На счету Емелина в минувшем сезоне 9 (1+8) набранных очков в 76 играх регулярного чемпионата . В 10 встречах плей-офф результативными действиями не отметился.

В прошедшем сезоне Хартнелл набрал 24 (13+11) балла в 62 матчах. В четырех играх плей-офф очков не набрал.

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