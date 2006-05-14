Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Емелин и Хартнелл покинут «Нэшвилл»

    Теги переходы Нэшвилл Алексей Емелин Дэвид Пойл Скотт Хартнелл НХЛ Хоккей

    «Нэшвилл» не будет подписывать новые контракты с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Скоттом Хартнеллом.

    Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл.

    У Емелина и Хартнелла заканчиваются контракты. 1 июля они выйдут на рынок свободных агентов.

    На счету Емелина в минувшем сезоне 9 (1+8) набранных очков в 76 играх регулярного чемпионата НХЛ. В 10 встречах плей-офф результативными действиями не отметился.

    В прошедшем сезоне Хартнелл набрал 24 (13+11) балла в 62 матчах. В четырех играх плей-офф очков не набрал.

    Угадай победителя чемпионата мира по хоккею и получи приз!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться