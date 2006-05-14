НХЛ. Емелин и Хартнелл покинут «Нэшвилл»

«Нэшвилл» не будет подписывать новые контракты с защитником Алексеем Емелиным и нападающим Скоттом Хартнеллом.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дэвид Пойл.
У Емелина и Хартнелла заканчиваются контракты. 1 июля они выйдут на рынок свободных агентов.
На счету Емелина в минувшем сезоне 9 (1+8) набранных очков в 76 играх регулярного чемпионата НХЛ. В 10 встречах плей-офф результативными действиями не отметился.
В прошедшем сезоне Хартнелл набрал 24 (13+11) балла в 62 матчах. В четырех играх плей-офф очков не набрал.