Илья Воробьев: «Поначалу слишком много уважения выказывали чехам. Второй и третий периоды были неплохие»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2018.
– Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда.
Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения показывали к сопернику. Второй и третий период были неплохие.
- Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда двигаться?
– Для понимания в принципе да, но нас интересует наша игра.
Наложить звенья? Вы же понимаете, что если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья.
Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов – о чем мы говорим, сказал Воробьев.
Россия проиграла чехам. Но забросила две красивые шайбы