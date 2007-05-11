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    Илья Воробьев: «Поначалу слишком много уважения выказывали чехам. Второй и третий периоды были неплохие»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Давид Пастрняк Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2018.

    – Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда.

    Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения показывали к сопернику. Второй и третий период были неплохие.

    - Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда двигаться?

    – Для понимания в принципе да, но нас интересует наша игра.

    Наложить звенья? Вы же понимаете, что если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья.

    Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов – о чем мы говорим, сказал Воробьев.

    Россия проиграла чехам. Но забросила две красивые шайбы

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