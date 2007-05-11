Илья Воробьев: «Поначалу слишком много уважения выказывали чехам. Второй и третий периоды были неплохие»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа ЧМ-2018.

– Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда.

Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения показывали к сопернику. Второй и третий период были неплохие.

- Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда двигаться?

– Для понимания в принципе да, но нас интересует наша игра.

Наложить звенья? Вы же понимаете, что если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья.

Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов – о чем мы говорим, сказал Воробьев.

Россия проиграла чехам. Но забросила две красивые шайбы

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