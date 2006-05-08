Евгений Кузнецов: «Показалось, что «Вашингтон» всю серию был свежее «Питтсбурга», это дало результат»

Форвард Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли.

– Показалось, что вы были более голодными, хотя играли в гостях. Как сами чувствовали себя?

– Мне кажется, всю серию мы выглядели посвежее, наверное, это дало результат. По мобильности, по движению. Мы побольше двигались, я думаю, это было заметно. Хороший был хоккей в исполнении двух команд.

– Бэкстрем сломан, Уилсона не было. Вносили какие-то изменения, может больше играли от обороны?

– Да нет, мы не фокусировались на этом. Хотя, конечно, когда ты теряешь Бэки и Тома, это большая потеря для нас. Мне это напомнило, как в том году они потеряли Кросби и обыграли нас. Перед игрой об этом даже не думал. Только сейчас задумался о том, что команда как-то больше стала друг за друга играть. Нэйт Уокер сыграл сумасшедшую игру. Очень помогает, когда молодые ребята так входят в игру. Это просто непередаваемо.

– Как удалось забить гол, уже не раз получается так забивать Мюррею.

– В средней зоне отобрали шайбу, быстро из обороны в атаку перешли. Сейчас это один из основных моментов в хоккее – когда соперник теряет шайбу на синей линии, быстро убегать в атаку. Так и получилось, – сказал Кузнецов.

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