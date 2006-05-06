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    Никита Зайцев: «Я удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее»

    Теги Сборная России по хоккею Торонто НХЛ Никита Зайцев чемпионат мира по хоккею 2018 Алексей Шевченко Хоккей

    Защитник сборной России и «Торонто» Никита Зайцев высказался об уровне хоккейных журналистов в России.

    – Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом», я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.

    – Началось.

    – В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.

    – Вот так вы и пишите. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!

    – Э…

    – Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это – факт.

    – Но позвольте…

    – Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне.

    Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны.

    Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его.

    У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу.

    – Да я…

    – Разве не так?

    – Мне кажется, что-то есть в воздухе Торонто такое, нечто неуловимое и странное.

    – Да ладно вам, задавайте вопросы.

    – Вы стали много играть в меньшинстве.

    – В начале сезона мне сказали, что я буду играть в меньшинстве. Это очень интересно.

    Пришлось опять же многому учиться, так как у нас игра в неравенстве совершенно другая. И я получаю удовольствие от работы.

    – Если бы не российские журналисты, то сезон был бы идеальным.

    – А он и был идеальным. Я могу честно смотреть в глаза партнерам – никто мне ничего не сможет сказать.

    Я могу объяснить каждый свой неудачный момент. Реально, я стал сильней.

    – Вы приехали на чемпионат мира. Могли бы и отказаться после трудного сезона?

    – Я соскучился по парням, по раздевалке сборной. Даже мысли не было отказаться.

    У нас тут очень задорная команда и мы будем претендовать на самые высокие места.

    – Впервые в социальной сети вашей жены было опубликовано фото, где вы улыбаетесь. Никогда не видел такого.

    – Это от счастья. Мы были на баскетболе, на матче НБА – я всегда до этого считал, что баскетбол игра медленная.

    Но тут, сидя у самой площадки, понял, какой же это крутой вид спорта. Там бьются, как в хоккее, кости трещат. Вот и улыбнулся., – сказал Зайцев.

    Интервью у хоккеиста взял журналист Алексей Шевченко.

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