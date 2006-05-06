Никита Зайцев: «Я удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее»

Защитник сборной России и Никита Зайцев высказался об уровне хоккейных журналистов в России.

– Несмотря на то, что вы закончили сезон с «плюсом», я бы не сказал, что этот сезон был идеальным для вас.

– Началось.

– В тех моментах, когда вы пропускали, ваша вина была значительной.

– Вот так вы и пишите. Я вообще удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее!

– Э…

– Это факт. Я могу повторить это на всю страну. Это – факт.

– Но позвольте…

– Я жду, когда в российской журналистике появятся люди, которые раньше играли в хоккей, да еще на хорошем уровне.

Потому что мне действительно интересно услышать мнение об игре со стороны.

Я нормально к критике отношусь. Даже если ко мне подойдет человек с улицы, то я выслушаю его.

У меня нет каких-то понтов, типа, я звезда, а вы ничего не понимаете. Но чаще всего пишут совсем не делу.

– Да я…

– Разве не так?

– Мне кажется, что-то есть в воздухе Торонто такое, нечто неуловимое и странное.

– Да ладно вам, задавайте вопросы.

– Вы стали много играть в меньшинстве.

– В начале сезона мне сказали, что я буду играть в меньшинстве. Это очень интересно.

Пришлось опять же многому учиться, так как у нас игра в неравенстве совершенно другая. И я получаю удовольствие от работы.

– Если бы не российские журналисты, то сезон был бы идеальным.

– А он и был идеальным. Я могу честно смотреть в глаза партнерам – никто мне ничего не сможет сказать.

Я могу объяснить каждый свой неудачный момент. Реально, я стал сильней.

– Вы приехали на чемпионат мира. Могли бы и отказаться после трудного сезона?

– Я соскучился по парням, по раздевалке сборной. Даже мысли не было отказаться.

У нас тут очень задорная команда и мы будем претендовать на самые высокие места.

– Впервые в социальной сети вашей жены было опубликовано фото, где вы улыбаетесь. Никогда не видел такого.

– Это от счастья. Мы были на баскетболе, на матче НБА – я всегда до этого считал, что баскетбол игра медленная.

Но тут, сидя у самой площадки, понял, какой же это крутой вид спорта. Там бьются, как в хоккее, кости трещат. Вот и улыбнулся., – сказал Зайцев.

Интервью у хоккеиста взял журналист Алексей Шевченко.