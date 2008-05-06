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    Илья Воробьев: «Ребята получают удовольствие. Вам нравится? Мне – да»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Сборная Швеции по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Австрии по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Алексей Береглазов Алексей Бывальцев Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Австрии (7:0) в матче ЧМ-2018.

    «В матче с Францией были проблемы со сменами. Мы вчера на тренировке работали именно над этим. Сегодня в этом компоненте было намного лучше.

    Не расслабят ли такие победы? Сейчас говорили с ребятами, что дальше будет тяжелее. Надо сплачиваться больше. 

    С белорусами каждая игра – это другой фильм, другая история. Я смотрел их матч со шведами.

    Впечатление такое, что шведы – очень мастеровитая команда. Они на последнем Евроутре это доказали. Они из полумомента могут сделать гол. 

    Некоторые вещи в игре сборной меняем. Больше играем в пас, но это в зависимости от соперника. Позволяет он это делать или нет.

    Когда это все будет в два раза быстрее, с этим будет сложнее. Пока удается заставлять играть до конца. Будем надеяться, что дальше будет так же.

    Молодцы ребята, играют с огоньком. Мы работали над большинством, смотрели видео, австрийцы играют в меньшинстве иначе, нежели французы. Будем работать дальше. 

    Австрийцы поставили на матч с Россией второго вратаря? А вы вчера смотрели, сколько вчера отбил первый вратарь? Если бы не он, то была бы совершенно другая картина. Поэтому любой здравомыслящий тренер поставил бы другого вратаря. 

    Ребята получают удовольствие, дальше будем смотреть. Вам нравится? Мне – да.

    Пора ли закрыть вопрос об игроках из НХЛ? У нас здесь состав. По поводу вопроса, заявлять или нет Береглазова и Бывальцева у нас бурные обсуждения», – рассказал Воробьев.

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