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    Якупов может вернуться в КХЛ. На игрока претендуют СКА и «Ак Барс»

    Теги Ак Барс СКА возможные переходы Колорадо НХЛ КХЛ Наиль Якупов Хоккей

    Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов может вернуться в КХЛ.

    Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но хоккеист готов рассмотреть другие варианты трудоустройства.

    Как сообщает «Реально время», что пристальное внимание воспитаннику нижнекамского хоккея уделяет «Ак Барс». Менеджмент казанского клуба рассматривает варианты переговоров с питерским СКА на предмет прав на хоккеиста. 

    Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла» (2-4). Отметим, что первый номер драфта НХЛ-2012 не принимал участия в серии.

    В регулярном сезоне НХЛ Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «+2». 

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