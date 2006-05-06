Якупов может вернуться в КХЛ. На игрока претендуют СКА и «Ак Барс»

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов может вернуться в КХЛ.

Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но хоккеист готов рассмотреть другие варианты трудоустройства.

Как сообщает «Реально время», что пристальное внимание воспитаннику нижнекамского хоккея уделяет «Ак Барс». Менеджмент казанского клуба рассматривает варианты переговоров с питерским СКА на предмет прав на хоккеиста.

Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла» (2-4). Отметим, что первый номер драфта НХЛ-2012 не принимал участия в серии.

В регулярном сезоне НХЛ Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков при показателе полезности «+2».