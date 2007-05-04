Илья Воробьев: «Сыграли лишь с французами, а нас возносят куда-то»

Тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой Франции (7:0) в рамках группового этапа ЧМ-2018.

– Капризов сказал, что у них с Дадоновым получились хорошие голы, но много было потерь. Согласны?

– Был такой момент, но меня больше волновали потери других игроков, чем их. Это первый матч. Есть над чем работать.

– Не слишком легкий соперник для начала?

– В первом матче полезен любой соперник, надо войти в игру. В первые пять минут были зажатыми, а потом разыгрались.

– Гусеву сложно будет попасть в первое звено?

– Успокойтесь. Мы сыграли лишь первый матч с французами, а нас возносят куда-то.

Все в рабочем режиме. Посмотрим, как будет готов Никита, когда он приедет.

– Когда его ждете?

– 5 мая, – сказал Воробьев.

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