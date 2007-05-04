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    Илья Воробьев: «Сыграли лишь с французами, а нас возносят куда-то»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Евгений Дадонов Сборная Франции по хоккею Никита Гусев чемпионат мира по хоккею 2018 Кирилл Капризов Хоккей

    Тренер сборной России Илья Воробьев ответил на вопросы после победы над командой Франции (7:0) в рамках группового этапа ЧМ-2018.

    – Капризов сказал, что у них с Дадоновым получились хорошие голы, но много было потерь. Согласны?

    – Был такой момент, но меня больше волновали потери других игроков, чем их. Это первый матч. Есть над чем работать.

    – Не слишком легкий соперник для начала?

    – В первом матче полезен любой соперник, надо войти в игру. В первые пять минут были зажатыми, а потом разыгрались.

    – Гусеву сложно будет попасть в первое звено?

    – Успокойтесь. Мы сыграли лишь первый матч с французами, а нас возносят куда-то.

    Все в рабочем режиме. Посмотрим, как будет готов Никита, когда он приедет.

    – Когда его ждете?

    – 5 мая, – сказал Воробьев.

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