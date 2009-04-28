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    Коваленко, избивший судью на матче ветеранов, переизбран главой профсоюза игроков КХЛ

    Теги Андрей Коваленко КХЛ Профсоюз игроков КХЛ Хоккей

    Андрей Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза игроков КХЛ.

    Функционер будет руководить профсоюзом еще пять лет. В голосовании принимали участие хоккеисты, представляющие клубы лиги.

    Коваленко возглавляет профсоюз игроков КХЛ с 2008 года.

    Напомним, что недавно во время матча ветеранского турнира Коваленко нокаутировал судью, после чего тот был госпитализирован.

    Позже стало известно, что на Коваленко будет заведено уголовное дело. 

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