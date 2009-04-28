Коваленко, избивший судью на матче ветеранов, переизбран главой профсоюза игроков КХЛ

Андрей Коваленко единогласно переизбран главой профсоюза игроков .

Функционер будет руководить профсоюзом еще пять лет. В голосовании принимали участие хоккеисты, представляющие клубы лиги.

Коваленко возглавляет профсоюз игроков КХЛ с 2008 года.

Напомним, что недавно во время матча ветеранского турнира Коваленко нокаутировал судью, после чего тот был госпитализирован.

Позже стало известно, что на Коваленко будет заведено уголовное дело.

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