Александр Овечкин: «Одна ошибка, один неудачный отскок – и «Питтсбург» снова в игре. И все»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1).

«Я считаю, мы провели достойный матч. У соперников было множество моментов, но Холтби сегодня был невероятен. А потом одна ошибка, один неудачный отскок – и они снова в игре. И все.

Больше ничего и не скажешь. Игра окончена, и мы должны думать о следующей», – сказал Овечкин.

«Вашингтон» – «Питтсбург». Гости забили 3 гола за 5 минут в третьем периоде, превратив 2:0 в 2:3