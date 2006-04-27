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    Александр Овечкин: «Одна ошибка, один неудачный отскок – и «Питтсбург» снова в игре. И все»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-1). 

    «Я считаю, мы провели достойный матч. У соперников было множество моментов, но Холтби сегодня был невероятен. А потом одна ошибка, один неудачный отскок – и они снова в игре. И все.

    Больше ничего и не скажешь. Игра окончена, и мы должны думать о следующей», – сказал Овечкин. 

    «Вашингтон» – «Питтсбург». Гости забили 3 гола за 5 минут в третьем периоде, превратив 2:0 в 2:3

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