ЧМ-2018. Первый канал покажет матчи сборной России

Первый канал заключил соглашение с ИИХФ о трансляциях матчей чемпионатов мира до 2023 года включительно, говорится в пресс-релизе Первого канала.

Матчи ЧМ-2018, который с 4 по 20 мая пройдет в Дании, на Первом будут комментировать Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены Алексей Яшин и Игорь Ларионов.

Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире на Первом канале, его сайте и приложениях, на «Матч ТВ» и его сайте, а также в сервисе видеотрансляций «Яндекса».

Расписание трансляций:

Групповой этап:

Россия – Франция, 4 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия – Австрия, 6 мая, 13:15, телеэфир и онлайн

Россия – Беларусь, 7 мая, 17:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Чехия, 10 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Швейцария, 12 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Словакия, 14 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия – Швеция, 15 мая, 21:15, телеэфир и онлайн

Плей-офф:

(Первый будет показывать матчи с участием сборной России)

Четвертьфинал, 17 мая, 17:15 или 21:15, телеэфир и онлайн

Полуфинал, 19 мая, 16:15 или 20:15, телеэфир и онлайн

Матч за 3-е место, 20 мая, 16:45, телеэфир и онлайн

или

Финал, 20 мая, 21:15, телеэфир и онлайн