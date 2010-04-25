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    ЧМ-2018. Первый канал покажет матчи сборной России

    Теги сборная России телевидение Первый канал ЧМ-2018 Матч ТВ Хоккей

    Первый канал заключил соглашение с ИИХФ о трансляциях матчей чемпионатов мира до 2023 года включительно, говорится в пресс-релизе Первого канала.

    Матчи ЧМ-2018, который с 4 по 20 мая пройдет в Дании, на Первом будут комментировать Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены Алексей Яшин и Игорь Ларионов.

    Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире на Первом канале, его сайте и приложениях, на «Матч ТВ» и его сайте, а также в сервисе видеотрансляций «Яндекса».

    Расписание трансляций: 

    Групповой этап:

    Россия – Франция, 4 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

    Россия – Австрия, 6 мая, 13:15, телеэфир и онлайн

    Россия – Беларусь, 7 мая, 17:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

    Россия – Чехия, 10 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

    Россия – Швейцария, 12 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

    Россия – Словакия, 14 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

    Россия – Швеция, 15 мая, 21:15, телеэфир и онлайн

    Плей-офф:

    (Первый будет показывать матчи с участием сборной России)

    Четвертьфинал, 17 мая, 17:15 или 21:15, телеэфир и онлайн

    Полуфинал, 19 мая, 16:15 или 20:15, телеэфир и онлайн

    Матч за 3-е место, 20 мая, 16:45, телеэфир и онлайн

    или

    Финал, 20 мая, 21:15, телеэфир и онлайн

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