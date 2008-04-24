Овечкин о новой встрече с «Питтсбургом»: «Не могу дождаться. Для «Вашингтона» эта серия будет важнейшей»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал победу над «Коламбусом» (4-2, 6:3 в шестом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от встречи с во втором раунде.

«В этой серии было приятно играть, смотреть за ней, думаю, тоже. Было много хоккея, много овертаймов. Нам не повезло в первых двух матчах, но повезло в третьем. Эта победа была ключевой. Мы верили друг в друга, не паниковали и придерживались своей игры.

Серия с «Питтсбургом»? Я уже говорил, что не могу дождаться (с улыбкой). Это огромный шанс для нас сделать шаг вперед. У них есть опыт, они выиграли два Кубка за два года. Они знают, как справляться с давлением. Для нас эта серия будет важнейшей», – сказал Овечкин.

Кубок Стэнли. «Вашингтон» в третий раз подряд сыграет с «Питтсбургом» во втором раунде