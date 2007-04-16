Драфт НХЛ-2018. Свечников занял первое место в итоговом рейтинге игроков из Северной Америки

Скаутское бюро представило финальный рейтинг лучших молодых хоккеистов из лиг Северной Америки перед драфтом лиги в этом году.

Первое место в списке занял 18-летний россиянин .

1. н. Андрей Свечников («Бэрри», OHL)

2. н. Брэди Ткачак (университет Бостона)

3. н. Филип Задина («Галифакс», QMJHL)

4. з. Эван Бушар («Лондон», OHL)

5. з. Ноа Добсон («Акади-Батурст», QMJHL)

6. з. Куинтон Хьюз («Мичиган»)

7. н. Оливер Уолстрем (Сборная США U-18, USNTDP).

8. н. Джозеф Велено («Драммондвилль», QMJHL)

9. н. Барретт Хэйтон («Су Грейхаундс», OHL)

10. н. Серрон Ноэль («Ошава», OHL)

11. з. Расмус Сандин («Су Грейхаундс», OHL)

12. н. Джоэл Фараби (Сборная США U-18, USNTDP)

13. з. Джаред МакАйзек («Галифакс», QMJHL)

14. з. Тай Смит («Спокан», WHL)

15. н. Акил Томас («Ниагара», OHL)

...

22. з. Александр Алексеев («Ред Дир», WHL)

...

43. н. Александр Хованов (Монктон, QMJHL)

...

69. н. н. Дмитрий Завгородний («Римуски», QMJHL)