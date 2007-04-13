Евгений Дадонов: «Почему бы не грохнуть Канаду с Макдэвидом на ЧМ?»

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сообщил, что провел предварительный разговор с руководством сборной России по поводу участия на .

– Вам из сборной еще не звонили?

– Ну так – предварительный разговор только был.

– Но вы по-прежнему склоняетесь к тому, чтобы приехать?

– Да – если все нормально будет.

– А что может быть ненормально?

– Имею в виду, что если вызов придет – я приеду.

– Слышали, что в сборной сменился главный тренер?

– Слышал.

– И что думаете?

– Даже не знаю, что думать – что там, как, из-за чего это случилось. Надеюсь, скоро будут подробности.

– Это на ваше решение никак не повлияет?

– А как оно может повлиять?

– Ну, может, вы у одного тренера были готовы играть, а у другого – нет.

– Это же сборная. Ты едешь за страну выступать. Если вызывают – надо приезжать и играть.

– Не считаете, что со Знарком некрасиво поступили?

– Я просто не знаю, что там и как. Не могу это комментировать.

– Надеетесь увидеть в сборной Панарина и Шипачева?

– Надеяться можно хоть на кого. От меня-то ничего не зависит. Посмотрим.

– Видели, какой состав подбирается у Канады?

– Видел пару новостей. Экблад наш туда поедет. Макдэвид.

– И как, можно Канаду с Макдэвидом-то грохнуть?

– Почему бы и нет? Он хороший игрок.

Но чтобы выиграть чемпионат мира – команда должна быть хорошая. Не индивидуально сильная, а именно хорошая команда.

– Макдэвид именно хороший игрок, или все-таки другой эпитет лучше подобрать?

– Наверное, можно и другой подобрать. Он вроде же лучший бомбардир второй год подряд? Наверное – даже один из лучших на данный момент, – сказал Дадонов.