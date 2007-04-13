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    Евгений Дадонов: «Почему бы не грохнуть Канаду с Макдэвидом на ЧМ?»

    Теги сборная России Флорида Евгений Дадонов сборная Канады Олег Знарок Вадим Шипачев Артемий Панарин Коннор Макдэвид Аарон Экблад ЧМ-2018

    Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сообщил, что провел предварительный разговор с руководством сборной России по поводу участия на ЧМ-2018.

    – Вам из сборной еще не звонили?

    – Ну так – предварительный разговор только был.

    – Но вы по-прежнему склоняетесь к тому, чтобы приехать?

    – Да – если все нормально будет.

    – А что может быть ненормально?

    – Имею в виду, что если вызов придет – я приеду.

    – Слышали, что в сборной сменился главный тренер?

    – Слышал.

    – И что думаете?

    – Даже не знаю, что думать – что там, как, из-за чего это случилось. Надеюсь, скоро будут подробности.

    – Это на ваше решение никак не повлияет?

    – А как оно может повлиять?

    – Ну, может, вы у одного тренера были готовы играть, а у другого – нет.

    – Это же сборная. Ты едешь за страну выступать. Если вызывают – надо приезжать и играть.

    – Не считаете, что со Знарком некрасиво поступили?

    – Я просто не знаю, что там и как. Не могу это комментировать.

    – Надеетесь увидеть в сборной Панарина и Шипачева?

    – Надеяться можно хоть на кого. От меня-то ничего не зависит. Посмотрим.

    – Видели, какой состав подбирается у Канады?

    – Видел пару новостей. Экблад наш туда поедет. Макдэвид.

    – И как, можно Канаду с Макдэвидом-то грохнуть?

    – Почему бы и нет? Он хороший игрок.

    Но чтобы выиграть чемпионат мира – команда должна быть хорошая. Не индивидуально сильная, а именно хорошая команда.

    – Макдэвид именно хороший игрок, или все-таки другой эпитет лучше подобрать?

    – Наверное, можно и другой подобрать. Он вроде же лучший бомбардир второй год подряд? Наверное – даже один из лучших на данный момент, – сказал Дадонов.

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