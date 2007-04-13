Евгений Дадонов: «Почему бы не грохнуть Канаду с Макдэвидом на ЧМ?»

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов сообщил, что провел предварительный разговор с руководством сборной России по поводу участия на ЧМ-2018.
– Вам из сборной еще не звонили?
– Ну так – предварительный разговор только был.
– Но вы по-прежнему склоняетесь к тому, чтобы приехать?
– Да – если все нормально будет.
– А что может быть ненормально?
– Имею в виду, что если вызов придет – я приеду.
– Слышали, что в сборной сменился главный тренер?
– Слышал.
– И что думаете?
– Даже не знаю, что думать – что там, как, из-за чего это случилось. Надеюсь, скоро будут подробности.
– Это на ваше решение никак не повлияет?
– А как оно может повлиять?
– Ну, может, вы у одного тренера были готовы играть, а у другого – нет.
– Это же сборная. Ты едешь за страну выступать. Если вызывают – надо приезжать и играть.
– Не считаете, что со Знарком некрасиво поступили?
– Я просто не знаю, что там и как. Не могу это комментировать.
– Надеетесь увидеть в сборной Панарина и Шипачева?
– Надеяться можно хоть на кого. От меня-то ничего не зависит. Посмотрим.
– Видели, какой состав подбирается у Канады?
– Видел пару новостей. Экблад наш туда поедет. Макдэвид.
– И как, можно Канаду с Макдэвидом-то грохнуть?
– Почему бы и нет? Он хороший игрок.
Но чтобы выиграть чемпионат мира – команда должна быть хорошая. Не индивидуально сильная, а именно хорошая команда.
– Макдэвид именно хороший игрок, или все-таки другой эпитет лучше подобрать?
– Наверное, можно и другой подобрать. Он вроде же лучший бомбардир второй год подряд? Наверное – даже один из лучших на данный момент, – сказал Дадонов.