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    ЧМ-2018. Канада объявила 18 игроков, которые сыграют на турнире

    Теги Айлендерс Баффало Оттава Флорида Сент-Луис Ванкувер Эдмонтон Аризона сборная Канады НХЛ Джордан Эберле Брэйден Шенн Райан О′Райлли Джейден Шварц Райан Нюджент-Хопкинс Дарси Кюмпер Коннор Макдэвид Дарнелл Нерс Райан Пулок Бо Хорват Жан-Габриель Пажо Аарон Экблад ЧМ-2018 Мэтью Барзэл Тома Шабо Энтони Бовилье Колтон Парайко Джоэл Эдмундсон Винс Данн

    Группа менеджмента сборной Канады назвала 18 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2018

    Вратарь: Дарси Кюмпер («Аризона»)

    Защитники: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все – «Сент-Луис»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Райан Пулок («Айлендерс»),  Тома Шабо («Оттава»), Аарон Экблад («Флорида»)

    Нападающие: Энтони Бовилье, Мэттью Барзэл, Джордан Эберле (все –«Айлендерс»), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба – «Эдмонтон»), Райан О’Райлли («Баффало»), Жан-Габриэль Пажо («Оттава»), Бо Хорват («Ванкувер»), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба – «Сент-Луис»)

    Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.

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