ЧМ-2018. Канада объявила 18 игроков, которые сыграют на турнире

Группа менеджмента сборной Канады назвала 18 игроков, которые сыграют за сборную на ЧМ-2018

Вратарь: Дарси Кюмпер («Аризона»)

Защитники: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все – «Сент-Луис»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Райан Пулок («Айлендерс»), Тома Шабо («Оттава»), Аарон Экблад («Флорида»)

Нападающие: Энтони Бовилье, Мэттью Барзэл, Джордан Эберле (все –«Айлендерс»), Коннор Макдэвид, Райан Нюджент-Хопкинс (оба – «Эдмонтон»), Райан О’Райлли («Баффало»), Жан-Габриэль Пажо («Оттава»), Бо Хорват («Ванкувер»), Джейден Шварц, Брэйден Шенн (оба – «Сент-Луис»)

Максимально возможная заявка на чемпионат мира – 22 полевых игрока и 3 вратаря.