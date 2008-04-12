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    ФХР опровергла информацию о положительных допинг-пробах у игроков юниорской сборной

    Теги ФХР ИИХФ сборная России U18 допинг WADA ВХЛ МХЛ-Б Буран

    ФХР опроверга информацию о том, что 8 хоккеистов сборной России (U-18) сдали положительные допинг-пробы.

    «Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности», – говорится в заявлении ФХР.

    Вместе с тем федерация сообщила, что 7 игроков ХК «Россошь» (молодежная команда «Бурана», выступающая в Национальной Молодежной Хоккейной Лиге – МХЛ-Б) подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены отстранены от тренировок и соревнований.

    В случае подтверждения положительных проб, игроки могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и WADA, и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции ФХР

    Sport24: у 8 игроков сборной России (U-18) нашли допинг. Через 6 дней старт ЮЧМ-2018

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