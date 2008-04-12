ФХР опровергла информацию о положительных допинг-пробах у игроков юниорской сборной

опроверга информацию о том, что 8 хоккеистов сборной России (U-18) сдали положительные допинг-пробы.

«Федерация хоккея России обращает внимание, что сообщение в ряде СМИ о положительных допинг-пробах в юниорской сборной России до 18 лет не соответствует действительности», – говорится в заявлении .

Вместе с тем федерация сообщила, что 7 игроков ХК «Россошь» (молодежная команда , выступающая в Национальной Молодежной Хоккейной Лиге – ) подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены отстранены от тренировок и соревнований.

В случае подтверждения положительных проб, игроки могут быть дисквалифицированы согласно антидопинговым правилам ИИХФ и , и в этом случае к врачам и руководителям команды будут применены санкции .

Sport24: у 8 игроков сборной России (U-18) нашли допинг. Через 6 дней старт ЮЧМ-2018