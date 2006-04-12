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    Sport24: у 8 игроков сборной России (U-18) нашли допинг. Через 6 дней старт ЮЧМ-2018

    Теги сборная России U18 допинг юниорский ЧМ-2018

    Сборная России (U-18) попала в допинговый скандал за несколько дней до старта ЮЧМ-2018.

    Восемь хоккеистов сдали положительные допинг-пробы.

    Фамилии игроков, которые провалили допинг-тест, пока неизвестны, как и название вещества, обнаруженного в их пробах.

    В 2016 году российская сборная до 18 лет столкнулась с такой же проблемой.

    Перед ЮЧМ команда 1998 года была заменена на игроков 1999 года рождения из-за подозрений о возможном содержании мельдония в организмах хоккеистов.

    Юниорский чемпионат мира начнется 18 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

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