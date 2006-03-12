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    Юха Метсола: «Рано говорить, где я проведу следующий сезон, буду ждать предложений»

    Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Юха Метсола Ари Мойсанен

    Вратарь «Амура» Юха Метсола прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в пятом матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции (1-4).

    – Каково было играть впервые в плей-офф КХЛ?  

    – Увлекательно, было много позитива, большой опыт для меня и команды. Матчи были захватывающими, нам не стыдно за такой хоккей, даже есть повод для гордости. Я бы не сказал, что мы как-то кардинально изменили игру в плей-офф, по сути, делали все то же самое, что и в сезонке.

    – Какой момент был наиболее сложным в серии? 

    – Трудно сказать, каждая игра была битвой, никто не хотел уступать. Конечно, мы были заведены после третьей игры, появился шанс вернуться, но соперник нам не дал это сделать. Играли в каждом матче на победу, но «Ак Барс» был силен.

    – Вас ожидает Ари Мойсанен. Наверняка предложит поработать с ним в Казани?

    – Нет, нет, мы просто поговорим. Да, у меня заканчивается контракт, сейчас поеду домой, буду ждать предложений, думать, взвешивать, пока еще рано говорить, где я проведу следующий сезон, – сказал Метсола.

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