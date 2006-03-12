Владимир Путин: «Играть в хоккей не очень интересно, когда поддаются»

Президент РФ Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова рассказал о своем хобби – игре в хоккей.

«Удовольствие в победе не очень интересно, когда играют в поддавки. Меня и так стараются беречь, мы же видим это. Коллеги могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я.

Увольнял ли я кого-либо после хоккейных матчей? Нет, ну что вы. Залог моей энергичности в двух вещах – это уверенность в правильности того, что ты делаешь, и готовность посвятить этому свою жизнь», – сказал Путин.