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    Владимир Путин: «Играть в хоккей не очень интересно, когда поддаются»

    Теги светская хроника Владимир Путин КХЛ любительский хоккей политика

    Президент РФ Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова рассказал о своем хобби – игре в хоккей.

    «Удовольствие в победе не очень интересно, когда играют в поддавки. Меня и так стараются беречь, мы же видим это. Коллеги могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким «чайникам», как я.

    Увольнял ли я кого-либо после хоккейных матчей? Нет, ну что вы. Залог моей энергичности в двух вещах – это уверенность в правильности того, что ты делаешь, и готовность посвятить этому свою жизнь», – сказал Путин.

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