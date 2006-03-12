Федор Малыхин: «Все игры были тяжелыми, «Амур» кусался до конца»

Форвард Федор Малыхин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с (4-1).

«У «Амура» хорошая боевая команда. Все бьются и стараются. Весь сезон у них проходит в непростых условиях. Бойцовская команда. Тренер Андрей Мартемьянов был бойцом, когда играл. Я с ним работал и знаю, какие у него требования. Все игры были тяжелыми. «Амур» кусался до конца, хотя счет в серии и 4-1.

Очень рад, что после длительной паузы сразу получилось победить в двух важных матчах. Благодарен партнерам, которые помогли войти в игру. Я по-настоящему счастлив, что все так удачно сложилось, и мы смогли победить и пройти дальше», – сказал Малыхин.

Перед плей-офф 27-летний игрок пропустил 4 месяца из-за травмы.