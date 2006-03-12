Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Федор Малыхин: «Все игры были тяжелыми, «Амур» кусался до конца»

    Теги Ак Барс Амур КХЛ Федор Малыхин

    Форвард «Ак Барса» Федор Малыхин подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с «Амуром» (4-1). 

    «У «Амура» хорошая боевая команда. Все бьются и стараются. Весь сезон у них проходит в непростых условиях. Бойцовская команда. Тренер Андрей Мартемьянов был бойцом, когда играл. Я с ним работал и знаю, какие у него требования. Все игры были тяжелыми. «Амур» кусался до конца, хотя счет в серии и 4-1.

    Очень рад, что после длительной паузы сразу получилось победить в двух важных матчах. Благодарен партнерам, которые помогли войти в игру. Я по-настоящему счастлив, что все так удачно сложилось, и мы смогли победить и пройти дальше», – сказал Малыхин. 

    Перед плей-офф 27-летний игрок пропустил 4 месяца из-за травмы. 

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться