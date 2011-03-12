Кен Хичкок: «С Тарасенко было сложнее, чем сейчас с Радуловым. Если Владимира не окружали игроки его уровня таланта, то ему становилось тяжело»

Главный тренер «Далласа» Кен Хичкок сравнил двух российских нападающих: и Александра Радулова.

«У нас с Тарасенко были отношения как у отца и сына, когда он пришел в , ему было всего 19 лет. У нас была эмоциональная связь.

У Тарасенко либо все шло прекрасно, либо была плохая серия, он из тех игроков, что бросаются из крайности в крайность.

Радулов играет в североамериканском стиле, ему не нужна была поддержка, в отличие от Тарасенко. Если Владимира не окружали игроки его уровня таланта, то ему становилось тяжело.

Он был перфекцинистом, с ним было сложнее, чем сейчас с Радуловым. Думаю, причиной тому является шестилетняя разница в возрасте», – сказал Хичкок.