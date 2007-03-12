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    Коваленко о своем нападении на судью: «Это специально спланированная акция, чтобы меня очернить»

    Теги судьи происшествия Андрей Коваленко Владислав Киселев КХЛ Яков Деев

    Председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал свое нападение на судью во время матча любительских команд.

    «Мы говорили с парнями в раздевалке — они тоже согласны, что если бы это был хоккеист с какой-то другой должностью, то ничего бы не случилось. Не разобравшись, люди начали писать о том, чего не было.

    Представитель федерации Яков Деев рассказывал сначала полицейским, что я избил судью клюшкой, а потом, когда смотрели видео, его спросили, где здесь удар клюшкой, и он замолчал. У них была специально спланированная акция меня очернить.

    Я готов ответить за то, что не сдержал свои эмоции, и я это признаю. Но что касается остального, что мне приписывают, то пусть они тогда ответят за то, что дают лжесвидетельские показания.

    Этот турнир давно превратился в коммерческий, где каждый ветеран играет за премиальные выплаты, и эти выплаты зависят от того, какое место он займет.

    Поэтому на площадке кипят страсти, поверьте мне, похлеще, чем в КХЛ, а судей уровня этой лиги туда не приглашают», — отметил глава профсоюза.

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