Коваленко о своем нападении на судью: «Это специально спланированная акция, чтобы меня очернить»

Председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал свое нападение на судью во время матча любительских команд.

«Мы говорили с парнями в раздевалке — они тоже согласны, что если бы это был хоккеист с какой-то другой должностью, то ничего бы не случилось. Не разобравшись, люди начали писать о том, чего не было.

Представитель федерации Яков Деев рассказывал сначала полицейским, что я избил судью клюшкой, а потом, когда смотрели видео, его спросили, где здесь удар клюшкой, и он замолчал. У них была специально спланированная акция меня очернить.

Я готов ответить за то, что не сдержал свои эмоции, и я это признаю. Но что касается остального, что мне приписывают, то пусть они тогда ответят за то, что дают лжесвидетельские показания.

Этот турнир давно превратился в коммерческий, где каждый ветеран играет за премиальные выплаты, и эти выплаты зависят от того, какое место он займет.

Поэтому на площадке кипят страсти, поверьте мне, похлеще, чем в КХЛ, а судей уровня этой лиги туда не приглашают», — отметил глава профсоюза.

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