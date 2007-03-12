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    Валерий Зелепукин: «Вопрос по главному тренеру «Северстали» решится на днях»

    Теги Северсталь Александр Гулявцев КХЛ Кубок Гагарина Валерий Зелепукин

    Генеральный менеджер «Северстали» Владимир Зелепукин рассказал о ситуации с главным тренером команды, а также подвел итоги сезона.

    «Вопрос по главному тренеру решится на днях, нужно немного времени. Мы ребятам уже сказали, что есть два пути: либо сидеть и горевать, что проиграли СКА, искать какие-то подводные камни.

    Либо начинать уже сейчас готовиться к новому сезону, укрепляться, сделать команду сильнее. Хотелось бы как можно больше ребят из нынешнего состава удержать, но в рамках нашего бюджета.

    Многие ребята, да и мы никогда не играли в плей-офф, поэтому попадание туда было для нас шагом вперед. Следующим шагом, как мы решили, должна была стать первая победа в плей-офф.

    Немного не получилось, но по характеру игры никто не сдался и два овертайма говорят сами за себя», – сказал Зелепукин.

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