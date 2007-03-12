Первый тренер Гусева: «В ФХР ему должны быть благодарны – из такой ямы вытащил. Можно сказать, с того света»

Первый тренер форварда СКА и сборной России Никиты Гусева Геннадий Курдин поделился мнением о его игре на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Когда Гусев сравнял счет за 55 секунд до конца, вас на слезы не пробило – что не кто-нибудь, а ваш мальчик такое сотворил?

– Так самое интересное, что я сразу этого не имел возможности увидеть! Мы с моей командой «Витязя» 2002 года рождения на игру в Ярославль ехали. В 6.30 утра выехали и находились в пути. Интернет плохо ловился, следили за игрой онлайн. Но, что Гусь сравнял, прочитал сразу. Я уж тоже думал: всё.

Потом я несколько раз смотрел повтор. Когда Гусь сравнивал счет, единственный шанс был как раз в том, что он и сделал, – бросить в касание с неудобной в ближний угол. Если бы он начал что-то придумывать – никто бы не дал ему эта сделать, и шайба ушла бы в сторону.

Вы видели, какую паузу он держал, в кучу не лез? Там же была борьба за шайбу. Он стоял и ждал. Ждал, что она туда должна выскочить. И дождался. Молодец. А в игре-то знаете, как тянет туда, в эту кучу? Я всегда говорил: «Не надо туда. Борются там двое-трое – наоборот, вот здесь подожди! Она все равно оттуда выскочит! Тогда ты ее и забьешь».

– А нацеленно бросить в маску голкиперу перед первым его голом? Это же как все рассчитать надо. Как на бильярде.

– Мастерство! Он и раньше забивал такие – от спины, от головы, от задницы из-за ворот. В детстве масса таких шайб была. С нулевых углов, от вратаря, под колено вратарю. Видит, что голкипер чуть согнул ближнее колено – тут же ему туда бросает. И проходило.

– Поражаюсь, что ему не дали титул MVP турнира. Хоть и понимаю технологию: голосование закончилось до финала. Но тот же Джереми Реник еще за день до него первым кандидатом на звание лучшего игрока назвал мне именно Гусева.

– Должны были пересмотреть, конечно. Может, не хотели, чтобы все одному ушло. Никита ведь и лучший бомбардир с тремя очками отрыва от ближайших преследователей, и лучший нападающий Олимпиады. А как ему все в федерации хоккея должны быть благодарны! Он их из такой ямы вытащил! Можно сказать – с того света, – сказал Курдин.