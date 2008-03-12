Элиас Петтерссон побил рекорд шведской лиги сезона-75/76, набрав 55 очков в возрасте до 20 лет

Нападающий «Векше» стал рекордсменом чемпионата Швеции по набранным очкам в возрасте до 20 лет.

В матче регулярного чемпионата с «Мальме» он набрал 4 (2+2) очка.

Всего в нынешнем сезоне на его счету стало 55 (23+32) баллов в 42 играх. Таким образом, Петтерссон превзошел рекорд Кента Нильссона (сезон-1975/76, 54 очка).

Также 19-летний игрок опередил Петера Форсберга (сезон-1992/93, 48 очков), братьев Сединов, Маркуса Нэслунда и Никласа Бэкстрема.

Права в на Петтерссона принадлежат «Ванкуверу»