Элиас Петтерссон побил рекорд шведской лиги сезона-75/76, набрав 55 очков в возрасте до 20 лет

Нападающий «Векше» Элиас Петтерссон стал рекордсменом чемпионата Швеции по набранным очкам в возрасте до 20 лет.
В матче регулярного чемпионата с «Мальме» он набрал 4 (2+2) очка.
Всего в нынешнем сезоне на его счету стало 55 (23+32) баллов в 42 играх. Таким образом, Петтерссон превзошел рекорд Кента Нильссона (сезон-1975/76, 54 очка).
Также 19-летний игрок опередил Петера Форсберга (сезон-1992/93, 48 очков), братьев Сединов, Маркуса Нэслунда и Никласа Бэкстрема.
Права в НХЛ на Петтерссона принадлежат «Ванкуверу»