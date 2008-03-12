Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Элиас Петтерссон побил рекорд шведской лиги сезона-75/76, набрав 55 очков в возрасте до 20 лет

    Теги Ванкувер НХЛ чемпионат Швеции Кент Нильссон Векше Элиас Петтерссон

    Нападающий «Векше» Элиас Петтерссон стал рекордсменом чемпионата Швеции по набранным очкам в возрасте до 20 лет.

    В матче регулярного чемпионата с «Мальме» он набрал 4 (2+2) очка.

    Всего в нынешнем сезоне на его счету стало 55 (23+32) баллов в 42 играх. Таким образом, Петтерссон превзошел рекорд Кента Нильссона (сезон-1975/76, 54 очка).

    Также 19-летний игрок опередил Петера Форсберга (сезон-1992/93, 48 очков), братьев Сединов, Маркуса Нэслунда и Никласа Бэкстрема. 

    Права в НХЛ на Петтерссона принадлежат «Ванкуверу»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться