Вадим Кудако: «Об уходе Кагарлицкого из «Северстали» говорить преждевременно»

Защитник «Северстали» Вадим Кудако прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Насколько приятно играть при полных трибунах?
– Всегда приятно играть. И вчера и сегодня и в последних играх регулярного чемпионата был полный дворец. Болельщики – это шестой полевой игрок. Это придает нам дополнительные силы, особенно в таких тяжелых играх.
– Как такое большое количество болельщиков привлечь еще и на игры «Алмаза»?
– Игрой. Болельщики ходят на хорошую игру.
– Вам объяснили почему не засчитали гол?
– Если сразу не удалили, то после видео просмотра судьи не могут давать нарушение вроде бы.
– Вас не было на играх в Петербурге, как эмоционально справились с волнением?
– Ребята очень помогали и в раздевалке, и в игре. Проблем никаких не было.
– Сильно изменится «Северсталь», если команду покинет Кагарлицкий?
– Пока преждевременно об этом говорить.
– Как вы думаете, теперь исчез вопрос относительно сохранения прописки «Северстали» в КХЛ?
– Я надеюсь, что да, – сказал Кудако.