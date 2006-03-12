Вадим Кудако: «Об уходе Кагарлицкого из «Северстали» говорить преждевременно»

Защитник Вадим Кудако прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Насколько приятно играть при полных трибунах?

– Всегда приятно играть. И вчера и сегодня и в последних играх регулярного чемпионата был полный дворец. Болельщики – это шестой полевой игрок. Это придает нам дополнительные силы, особенно в таких тяжелых играх.

– Как такое большое количество болельщиков привлечь еще и на игры «Алмаза»?

– Игрой. Болельщики ходят на хорошую игру.

– Вам объяснили почему не засчитали гол?

– Если сразу не удалили, то после видео просмотра судьи не могут давать нарушение вроде бы.

– Вас не было на играх в Петербурге, как эмоционально справились с волнением?

– Ребята очень помогали и в раздевалке, и в игре. Проблем никаких не было.

– Сильно изменится «Северсталь», если команду покинет Кагарлицкий?

– Пока преждевременно об этом говорить.

– Как вы думаете, теперь исчез вопрос относительно сохранения прописки «Северстали» в ?

– Я надеюсь, что да, – сказал Кудако.