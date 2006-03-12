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    Вадим Кудако: «Об уходе Кагарлицкого из «Северстали» говорить преждевременно»

    Теги Северсталь болельщики Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Кубок Гагарина Вадим Кудако

    Защитник «Северстали» Вадим Кудако прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина. 

    – Насколько приятно играть при полных трибунах?

    – Всегда приятно играть. И вчера и сегодня и в последних играх регулярного чемпионата был полный дворец. Болельщики – это шестой полевой игрок. Это придает нам дополнительные силы, особенно в таких тяжелых играх.

    – Как такое большое количество болельщиков привлечь еще и на игры «Алмаза»?

    – Игрой. Болельщики ходят на хорошую игру.

    – Вам объяснили почему не засчитали гол?

    – Если сразу не удалили, то после видео просмотра судьи не могут давать нарушение вроде бы.

    – Вас не было на играх в Петербурге, как эмоционально справились с волнением?

    – Ребята очень помогали и в раздевалке, и в игре. Проблем никаких не было.

    – Сильно изменится «Северсталь», если команду покинет Кагарлицкий?

    – Пока преждевременно об этом говорить.

    – Как вы думаете, теперь исчез вопрос относительно сохранения прописки «Северстали» в КХЛ?

    – Я надеюсь, что да, – сказал Кудако. 

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