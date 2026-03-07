«Вашингтон» выменял Кемпфа у «Ванкувера» на выбор в 6-м раунде драфта
Взамен «Кэнакс» получили выбор в 6-м раунде драфта.
Кемпф провел 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 6 (2+4) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Вашингтона»
11 комментариев
Макмайкл напрягся
Та не, этот чел даже макмака не подвинет
"Та" в данном случае, это что такое?
Не понимаю зачем он, если есть сурдифф.
это усиление?
К сожалению нет. Дауда он не заменит, как впрочем и швед Карлсона.
Из хоть каких-то плюсов у Кемпфа 52 процента на точке, что выше чем у Дауда.
последние месяцы этого типа в НХЛ, взяли как затычку Дауда, после он будет никому не нужен
