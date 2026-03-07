«Вашингтон» выменял Кемпфа у «Ванкувера» на выбор в 6-м раунде драфта

«Ванкувер» обменяет Давида Кемпфа в «Вашингтон».

«Ванкувер » обменял нападающего Давида Кемпфа в «Вашингтон ».

Взамен «Кэнакс» получили выбор в 6-м раунде драфта.

Кемпф провел 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 6 (2+4) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.