11

«Вашингтон» выменял Кемпфа у «Ванкувера» на выбор в 6-м раунде драфта

«Ванкувер» обменяет Давида Кемпфа в «Вашингтон».

«Ванкувер» обменял нападающего Давида Кемпфа в «Вашингтон».

Взамен «Кэнакс» получили выбор в 6-м раунде драфта.

Кемпф провел 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 6 (2+4) очков. Срок его соглашения с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт «Вашингтона»
logoДавид Кемпф
logoВанкувер
logoНХЛ
logoВашингтон
переходы
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Макмайкл напрягся
Ответ Direct free kick
Макмайкл напрягся
Та не, этот чел даже макмака не подвинет
Ответ Alek88
Та не, этот чел даже макмака не подвинет
"Та" в данном случае, это что такое?
Не понимаю зачем он, если есть сурдифф.
это усиление?
Ответ SopTecret
это усиление?
К сожалению нет. Дауда он не заменит, как впрочем и швед Карлсона.
Ответ SopTecret
это усиление?
Из хоть каких-то плюсов у Кемпфа 52 процента на точке, что выше чем у Дауда.
последние месяцы этого типа в НХЛ, взяли как затычку Дауда, после он будет никому не нужен
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марнер о 5:0 с Чехией: «Хороший первый шаг для нас. Биннингтон был великолепен, он сделал много отличных сэйвов»
12 февраля, 19:58
Пастрняк тренировался с Гертлом и Нечасом в 1-м звене Чехии перед Олимпиадой, Палат, Кемпф и Каше – во 2-м
9 февраля, 08:38
Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Athletic, Шервуд – 2-й, Кадри – 3-й, Хэмилтон – 4-й, Трочек – 6-й, Стэмкос – 10-й
19 января, 17:46
Рекомендуем
Главные новости
Агент Рендулича опроверг, что Борна пьяным сел в самолет «Шанхая»: «Клевета оценивается судом и уголовным кодексом РФ. Рассмотрим обращение к юристам»
1 минуту назад
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
41 минуту назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
55 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
сегодня, 14:30
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о фаворитах Кубка Гагарина: «Металлург», «Локомотив», «Авангард» очень хорошо выглядят. «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо» показывают интересный хоккей. Команды подравнялись»
17 минут назад
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
25 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
36 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Рекомендуем