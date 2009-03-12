Вадим Епанчинцев: «Желание работать со «Спартаком», конечно, есть. Время покажет»

Главный тренер Вадим Епанчинцев дал комментарии после поражения от ЦСКА (0:1).

– Команду ЦСКА поздравляю с выходом в следующий раунд. Физическое состояние сегодня было не лучшее, но были хорошие моменты, не хватило мастерства.

По серии упрекнуть игроков не в чем. Ребята старались, бились, доставали из себя, что могли. Но какие-то нюансы в хоккее многое решают.

Спасибо болельщикам за поддержку. Поздравляю с 8 марта женщин. И спасибо ребятам за сезон и работу.

– Закончился сезон для «Спартака». Есть ли желание продолжить работу с командой? Как в целом сезон оцениваете?

– Руководство будет давать оценку сезону. Желание, конечно, есть. Время покажет.

– Счет в серии 11:1. У вас претензии к своим нападающим? Или ЦСКА не позволил больше забить?

– Можно и к своим предъявлять претензии, и соперники много не позволяли. Сорокин хорошо сыграл.

Все в одно можно собрать. Упрекнуть ребят мне не в чем.

– По Калинину с Кольцовым что скажете? Они сегодня не играли. Это ротация?

– Самочувствие. У Калинина, похоже, вирус, температура, Кольцов не попал в состав, – сказал Епанчинцев.