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    Вадим Епанчинцев: «Желание работать со «Спартаком», конечно, есть. Время покажет»

    Теги ЦСКА Спартак травмы Кирилл Кольцов Вадим Епанчинцев Дмитрий Калинин КХЛ Кубок Гагарина Илья Сорокин

    Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев дал комментарии после поражения от ЦСКА (0:1).

    – Команду ЦСКА поздравляю с выходом в следующий раунд. Физическое состояние сегодня было не лучшее, но были хорошие моменты, не хватило мастерства.

    По серии упрекнуть игроков не в чем. Ребята старались, бились, доставали из себя, что могли. Но какие-то нюансы в хоккее многое решают.

    Спасибо болельщикам за поддержку. Поздравляю с 8 марта женщин. И спасибо ребятам за сезон и работу.

    – Закончился сезон для «Спартака». Есть ли желание продолжить работу с командой? Как в целом сезон оцениваете?

    – Руководство будет давать оценку сезону. Желание, конечно, есть. Время покажет.

    – Счет в серии 11:1. У вас претензии к своим нападающим? Или ЦСКА не позволил больше забить?

    – Можно и к своим предъявлять претензии, и соперники много не позволяли. Сорокин хорошо сыграл.

    Все в одно можно собрать. Упрекнуть ребят мне не в чем.

    – По Калинину с Кольцовым что скажете? Они сегодня не играли. Это ротация?

    – Самочувствие. У Калинина, похоже, вирус, температура, Кольцов не попал в состав, – сказал Епанчинцев.

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