Борис Михайлов: «Почему дерби ЦСКА – «Спартак» не собрало полных трибун – вопрос болельщикам «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о посещаемости матчей ЦСКА.

– Многих удивило, что и в воскресенье, и в понедельник дерби ЦСКА – «Спартак» не собрало на Ленинградском проспекте полных трибун. В чем дело?

– Вот и я задаю такой же вопрос. Причем болельщикам «Спартака», которые в наш дворец не приходят, свои билеты не выкупают.

Ладно еще первый матч, который состоялся параллельно с важной игрой «Спартака» в футбольном чемпионате. Но почему красно-белые не пришли на второй? Не верят, что в гостях у ЦСКА можно побеждать?

– В чем резервы команд в московском дерби?

– По «Спартаку» не могу ничего сказать, как говорится, не в теме.

Что касается ЦСКА, то нужно добавить в реализации, быть более заряженными на результат. Во второй встрече мы допустили «качели», которые классным клубам не нужны. Нельзя давать сопернику возможность поднимать голову! – сказал Михайлов.