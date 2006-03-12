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    Борис Михайлов: «Почему дерби ЦСКА – «Спартак» не собрало полных трибун – вопрос болельщикам «Спартака»

    Теги ЦСКА Спартак болельщики Борис Михайлов КХЛ

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о посещаемости матчей ЦСКА.

    – Многих удивило, что и в воскресенье, и в понедельник дерби ЦСКА – «Спартак» не собрало на Ленинградском проспекте полных трибун. В чем дело?

    – Вот и я задаю такой же вопрос. Причем болельщикам «Спартака», которые в наш дворец не приходят, свои билеты не выкупают.

    Ладно еще первый матч, который состоялся параллельно с важной игрой «Спартака» в футбольном чемпионате. Но почему красно-белые не пришли на второй? Не верят, что в гостях у ЦСКА можно побеждать?

    – В чем резервы команд в московском дерби?

    – По «Спартаку» не могу ничего сказать, как говорится, не в теме.

    Что касается ЦСКА, то нужно добавить в реализации, быть более заряженными на результат. Во второй встрече мы допустили «качели», которые классным клубам не нужны. Нельзя давать сопернику возможность поднимать голову! – сказал Михайлов.

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