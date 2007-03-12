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    Департамент судейства КХЛ: «Записи, сделанной видеотренером «Северстали», в распоряжении судей не было»

    Теги Северсталь СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина

    Департамент судейства КХЛ объяснил ошибочное решение судей засчитать победный гол СКА в овертайме третьей игры 1-го раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (2:1 ОТ, 3-0 в серии).

    «Во время просмотра эпизода по запросу тренера судьи пользовались записью, предоставленной в комнату для видеопросмотров техническими службами череповецкой арены. Данная запись не позволяет четко определить, покинула ли шайба зону атаки. В связи с этим после видеопросмотра было оставлено в силе первоначальное решение, принятое судьями на льду.

    КХЛ неоднократно обращалась в клубы с настоятельными просьбами установить на синих линиях оборудование, позволяющее при помощи увеличения чётко определять положение шайбы в нужный момент. Записи, сделанной видеотренером «Северстали» и распространенной клубом в СМИ, на момент принятия решения в распоряжении судей не было», — говорится в заявлении.

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