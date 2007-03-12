Никитин о том, что Капризов не забивает после ОИ: «Эмоции важны для нападающего, а Олимпиада отняла их у всех»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после победы над (3:1, 3-0 в серии) в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– В актив могу занести два периода. В третьем отдали инициативу. Соперник, естественно, добавил. Выиграли – едем дальше.

– Помогло перемещение Петрова к Андронову?

– Да. Кирилл сегодня хорошо сыграл. Два гола забил.

– Капризов не может забить после Олимпиады. Что происходит?

– Отменяют его голы. Эмоции важны для нападающего, а Олимпиада отняла их у всех. Ему надо через это пройти, а мы ему поможем.

– Важно завершить серию завтра?

– Любой спортсмен хочет выиграть, поэтому непринципиально победить, завтра или послезавтра, – сказал Никитин.