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    НХЛ. Форвард «Ванкувера» Босер выбыл на 4-6 недель из-за травмы спины

    Теги травмы Айлендерс Ванкувер НХЛ Кэл Клаттербак Брок Босер

    Нападающий «Ванкувера» Брок Босер может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ.

    Хоккеист получил травму в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ). 

    В концовке третьего периода он попал под силовой прием форварда «островитян» Кэла Клаттербака и ударился спиной об открытую дверцу на скамейку. 

    Медобследование показало, что Босер выбыл из строя на 4-6 недель. У него травма мягких тканей и неструктурный, несмещенный перелом спины.

    В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал 55 (29+26) очков в 62 играх.

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