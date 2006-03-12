НХЛ. Форвард «Ванкувера» Босер выбыл на 4-6 недель из-за травмы спины

Нападающий «Ванкувера» Брок Босер может пропустить остаток регулярного чемпионата .

Хоккеист получил травму в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ).

В концовке третьего периода он попал под силовой прием форварда «островитян» Кэла Клаттербака и ударился спиной об открытую дверцу на скамейку.

Медобследование показало, что Босер выбыл из строя на 4-6 недель. У него травма мягких тканей и неструктурный, несмещенный перелом спины.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал 55 (29+26) очков в 62 играх.