«Ванкувер» – «Айлендерс». Босер получил травму после хита Клаттербака и был отправлен в больницу

Форвард Брок Босер получил травму в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ).

В концовке третьего периода он попал под встречный силовой прием форварда «островитян» и ударился спиной об открытую дверцу на скамейку.

После этого он некоторое время не мог подняться со льда. В действиях Клаттербака судьи не усмотрели нарушения правил. В итоге Босер покинул площадку с посторонней помощью и был доставлен в больницу.

Главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин после игры сказал, что это было мерой предосторожности. По его словам, игроки надеются, что Босер отделается синяком.

Со статистикой игрока в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.