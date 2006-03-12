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    «Ванкувер» – «Айлендерс». Босер получил травму после хита Клаттербака и был отправлен в больницу

    Теги травмы Айлендерс Ванкувер НХЛ Кэл Клаттербак Брок Босер

    Форвард «Ванкувера» Брок Босер получил травму в матче против «Айлендерс» (4:3 ОТ). 

    В концовке третьего периода он попал под встречный силовой прием форварда «островитян» Кэла Клаттербака и ударился спиной об открытую дверцу на скамейку. 

    После этого он некоторое время не мог подняться со льда. В действиях Клаттербака судьи не усмотрели нарушения правил. В итоге Босер покинул площадку с посторонней помощью и был доставлен в больницу. 

    Главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин после игры сказал, что это было мерой предосторожности. По его словам, игроки надеются, что Босер отделается синяком. 

    Со статистикой игрока в текущем сезоне можно ознакомиться здесь

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