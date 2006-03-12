Виктор Антипин: «Баффало – маленький город. Мне здесь комфортно жить»

Защитник «Баффало» Виктор Антипин рассказал, что ему комфортно жить в Баффало.
– Есть определенность в планах на будущий сезон?
– Еще рано о чем-либо думать. Сначала надо доиграть нынешний чемпионат.
– Сильно продвинулись в изучении английского?
– Улучшаю свои знания. Нанял учителя, с которым мы занимаемся, когда у меня есть свободное время.
– К городу за год привыкли?
– Сделал это еще раньше. Баффало – маленький город. Удобный, мне здесь комфортно жить.
Говорите, его часто ругают? Мне нет до этого дела. Главное, чтобы на льду все было хорошо, – сказал Антипин.