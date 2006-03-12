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    baltika

    Виктор Антипин: «Баффало – маленький город. Мне здесь комфортно жить»

    Теги Баффало НХЛ Виктор Антипин

    Защитник «Баффало» Виктор Антипин рассказал, что ему комфортно жить в Баффало.

    – Есть определенность в планах на будущий сезон?

    – Еще рано о чем-либо думать. Сначала надо доиграть нынешний чемпионат.

    – Сильно продвинулись в изучении английского?

    – Улучшаю свои знания. Нанял учителя, с которым мы занимаемся, когда у меня есть свободное время.

    – К городу за год привыкли?

    – Сделал это еще раньше. Баффало – маленький город. Удобный, мне здесь комфортно жить.

    Говорите, его часто ругают? Мне нет до этого дела. Главное, чтобы на льду все было хорошо, – сказал Антипин.

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