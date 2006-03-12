Любимов о Миронове: «Хорошо, что некоторые ребята возвращаются из НХЛ»

Нападающий ЦСКА Роман Любимов поделился мнением о ходе серии 1/4 финала Западной конференции против (счет в серии – 2:0).

«Все нормально, атмосфера в команде рабочая. «Спартак» – хорошая команда, игры с ней непростые. Стараемся понять план на игру, который нам дает тренерский штаб.

На первое место выходит игра в неравных составах. Очень много и большинства, и меньшинства. Надо добавлять в большинстве и самоотверженно действовать в меньшинстве.

Мотивирует ли тот факт, что не поехал на Олимпиаду? Конечно, хочется доказать, что я хороший и сильный игрок. Сейчас нужно делать все для команды.

Андрею Миронову, вернувшемуся из НХЛ в Россию, передаю привет. Пообщаемся с ним. Хорошо, что некоторые ребята возвращаются обратно.

В плей-офф плохие команды не выходят. Нет проходных игр. Даже в первом раунде. Любая осечка во вчерашнем овертайме – могло случиться все что угодно.

Видимо, это вам кажется, что у нас нет проблем. Нам есть над чем работать. Не буду говорить, какие проблемы создает соперник.

Спросите у ребят, приехавших с Олимпиады, тяжело ли они перестраиваются на плей-офф. Меня там не было», – сказал Любимов.