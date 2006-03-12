Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Любимов о Миронове: «Хорошо, что некоторые ребята возвращаются из НХЛ»

    Теги ЦСКА Спартак КХЛ Роман Любимов Андрей Миронов

    Нападающий ЦСКА Роман Любимов поделился мнением о ходе серии 1/4 финала Западной конференции против «Спартака (счет в серии – 2:0).

    «Все нормально, атмосфера в команде рабочая. «Спартак» – хорошая команда, игры с ней непростые. Стараемся понять план на игру, который нам дает тренерский штаб.

    На первое место выходит игра в неравных составах. Очень много и большинства, и меньшинства. Надо добавлять в большинстве и самоотверженно действовать в меньшинстве.

    Мотивирует ли тот факт, что не поехал на Олимпиаду? Конечно, хочется доказать, что я хороший и сильный игрок. Сейчас нужно делать все для команды.

    Андрею Миронову, вернувшемуся из НХЛ в Россию, передаю привет. Пообщаемся с ним. Хорошо, что некоторые ребята возвращаются обратно.

    В плей-офф плохие команды не выходят. Нет проходных игр. Даже в первом раунде. Любая осечка во вчерашнем овертайме – могло случиться все что угодно.

    Видимо, это вам кажется, что у нас нет проблем. Нам есть над чем работать. Не буду говорить, какие проблемы создает соперник.

    Спросите у ребят, приехавших с Олимпиады, тяжело ли они перестраиваются на плей-офф. Меня там не было», – сказал Любимов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться