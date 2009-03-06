Ребенок хочет стать хоккеистом. Как ему помочь?

1 марта в московском дерби за право выйти в плей-офф КХЛ встретились «Спартак» и «Динамо». В последнем для себя домашнем матче регулярного чемпионата победил «Спартак» – 4:3.

Прямо во время дерби прошла новая встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ. Тема встречи – «Дети в спорте. Хоккеистами не рождаются, хоккеистами становятся». Медиа-клуб – часть уникальной традиции «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ, объединившей игроков и болельщиков хоккея. Ведущими встречи стали посол «Бесценной Лиги» Лера Кудрявцева и комментатор Денис Казанский.

Перед матчем с приветственным словом к гостям обратился тренер Игорь Хохлачев, отец нападающего «Спартака» Александра Хохлачева.

«Я посвятил хоккею много лет: сам был когда-то хоккеистом, а теперь тренирую будущих звезд хоккея. Под моим руководством выросло уже не одно поколение чемпионов. И очень часто мне задают вопрос: почему же многие дети приходят в хоккей, регулярно занимаются, но звездами так и не становятся? На самом деле, проблема детского хоккея заключается в том, что помимо желания детей заниматься спортом, большую роль играют родители, бабушки, дедушки…

Многие ведь думают, что раз они привели ребенка – значит, он должен играть в хоккей. А если не заиграл? Дети все разные: кому-то подходит спорт, а кому-то – нет. Здесь важно, чтобы родители понимали, что первоначально должно быть желание именно у ребенка. Значит сначала надо заинтересовать, привить любовь ко льду, научить работе в команде. Очень большую роль играет именно отношение родителей к хоккею. Поэтому создание «Бесценной Лиги» – это, несомненно, семейная традиция, которая станет первой ступенью на пути к славе для подрастающих хоккеистов», – рассказал Игорь Хохлачев.

В первом перерыве матча к медиа-клубу присоединился чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады, бывший хоккеист «Трактора» и «Амура» Андрей Николишин.

«Мы сделали многое, чтобы мальчишки захотели заниматься хоккеем. Выиграли Олимпиаду, что даст толчок новому поколению. Они будут играть в Капризова, в Гусева, надеюсь, не будут забывать и тех, кто постарше – Дацюка, Ковальчука. Настоящими хоккеистами становятся во дворах. Раньше 7-8 лет нет смысла отдавать ребенка в хоккей. Поверьте, ребенок, который встал на лед в 8 лет, уже через год перегонит того, кто занимается с 4-5.

Существует распространенный миф, что детский хоккей – дорогой вид спорта. Не обязательно покупать ребенку сразу всю амуницию. Хорошие коньки – да, это очень важно. Но пока он не начал заниматься хоккеем профессионально, все остальное не столь значимо», – объяснил знаменитый экс-хоккеист.

Почетным гостем медиа-клуба во втором перерыве стал Валентин Гуреев, четырехкратный чемпион мира в качестве старшего тренера молодежных сборных СССР и России.

«Проблема детского хоккея заключается в том, что помимо желания детей заниматься спортом, большую роль играют родители… Многие ведь думают, что раз они привели ребенка – значит, он должен играть в хоккей. А если не заиграл? Дети все разные: кому-то подходит спорт, а кому-то – нет. Здесь важно, чтобы родители понимали, что первоначально надо заинтересовать, привить любовь ко льду, научить работе в команде», – сказал Гуреев.

Последний матч «Спартака» в регулярном чемпионате завершился Церемонией награждения «Бесценной Лиги». Лучшим игроком был признан игрок «Спартака» Никита Беспалов, самым активным болельщиком – Сергей Белоненко. Никита и Сергей разделили «Бесценный трофей» – символ единения и бесценной эмоциональной связи хоккеистов и их болельщиков.

«Для меня большая честь – стать Бесценным Болельщиком «Спартака», – рассказал Сергей, приехавший с семьей из Орска. – Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с людьми, уже по праву ставшими легендами советского и российского хоккея – Валентином Гуреевым, Андреем Николишиным, Игорем Хохлачевым. В конце матча я разделил Трофей «Бесценной Лиги» с вратарем «Спартака» Никитой Беспаловым прямо на льду на глазах у тысяч болельщиков. Конечно, это удивительные эмоции. А в нашей семье просмотр хоккея уже стал семейной традицией. Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за бесценные моменты!».

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«Бесценная Лига» – это традиция Mastercard и КХЛ, которая уже второй сезон дарит болельщикам бесценные возможности и моменты, которые они не могут получить в обычной жизни: встречи с легендами хоккея и современными игроками, возможность получить билеты на матч или выиграть приз с автографом хоккеиста.

Для многих болельщиков «Бесценная Лига» уже стала по-настоящему семейной традицией. Мы хотим, чтобы семей, любящих хоккей и посещающих матчи, становилось больше. Хоккей привлекает не только мужскую, но и женскую аудиторию. Совместный просмотр хоккейных матчей — прекрасная возможность провести время и получить бесценные эмоции всей семьей. За два сезона «Бесценная Лига» собрала более 200 000 участников, среди которых огромное количество болельщиц, которые не менее активно претендуют на главную награду — «Бесценный Трофей» и право выйти на лед с хоккеистом любимого клуба.

Регистрируйтесь в «Бесценной Лиге», голосуйте за лучших хоккеистов и получайте очки. Вы можете выиграть призы или разделить «Бесценный Трофей» с игроком любимой команды!