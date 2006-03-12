Андрей Трефилов о Пхенчхане-2018: «Это не уровень олимпийского турнира. Скорее, что-то вроде Евротура»

Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Трефилов поделился мнением об уровне олимпийского турнира в .

«Как сказать? Это не уровень олимпийского турнира. Скорее, что-то вроде Евротура. Все сильнейшие мастера остались в НХЛ.

Финны и шведы привезли фактически вторые сборные, американцы и канадцы – вообще третьи или четвертые. Будь в строю все сильнейшие, команда Германии и близко не подобралась бы к такой вершине. В НХЛ-то у немцев всего пару человек, все остальные выступают на родине.

А в Пхенчхане и сборная Беларуси, пробейся она туда, могла бы добиться успеха. Как высоко забралась бы – сказать не могу, но шансы выступить неплохо однозначно были бы. Если бы еще приехали все сильнейшие – Костицыны и так далее.

Многое зависит и от удачи: немцам повезло в матче со Швейцарией, которая, кстати, тоже фактически привезла второй состав. Лучшие-то и у них все в НХЛ», – сказал Трефилов.