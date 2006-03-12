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    Андрей Трефилов о Пхенчхане-2018: «Это не уровень олимпийского турнира. Скорее, что-то вроде Евротура»

    Теги сборная России сборная Канады сборная США сборная Швеции сборная Финляндии сборная Беларуси сборная Швейцарии сборная Германии Андрей Трефилов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Трефилов поделился мнением об уровне олимпийского турнира в Пхенчхане.

    «Как сказать? Это не уровень олимпийского турнира. Скорее, что-то вроде Евротура. Все сильнейшие мастера остались в НХЛ.

    Финны и шведы привезли фактически вторые сборные, американцы и канадцы – вообще третьи или четвертые. Будь в строю все сильнейшие, команда Германии и близко не подобралась бы к такой вершине. В НХЛ-то у немцев всего пару человек, все остальные выступают на родине.

    А в Пхенчхане и сборная Беларуси, пробейся она туда, могла бы добиться успеха. Как высоко забралась бы – сказать не могу, но шансы выступить неплохо однозначно были бы. Если бы еще приехали все сильнейшие – Костицыны и так далее.

    Многое зависит и от удачи: немцам повезло в матче со Швейцарией, которая, кстати, тоже фактически привезла второй состав. Лучшие-то и у них все в НХЛ», – сказал Трефилов.

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