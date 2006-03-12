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    «Р-Спорт»: Секстон может перейти в «Трактор»

    Теги Нефтехимик Трактор возможные переходы КХЛ Дэн Секстон

    Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон может стать игроком «Трактора».

    «Существует предварительная договоренность о подписании контракта между Дэном Секстоном и «Трактором» на следующий сезон», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» вывел из состава Густафссона и Секстона и расторгнет с ними контракты.

    30-летний Секстон играет в Нижнекамске с сезона-2013/14. В двух матчах плей-офф он не набрал очков и заработал показатель полезности «-6».

    В регулярном чемпионате стал лучшим бомбардиром команды, набрав 47 (12+35) очков в 52 матчах. 

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