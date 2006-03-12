«Р-Спорт»: Секстон может перейти в «Трактор»

Нападающий «Нефтехимика» Дэн Секстон может стать игроком .

«Существует предварительная договоренность о подписании контракта между и «Трактором» на следующий сезон», – рассказал источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» вывел из состава Густафссона и Секстона и расторгнет с ними контракты.

30-летний Секстон играет в Нижнекамске с сезона-2013/14. В двух матчах плей-офф он не набрал очков и заработал показатель полезности «-6».

В регулярном чемпионате стал лучшим бомбардиром команды, набрав 47 (12+35) очков в 52 матчах.