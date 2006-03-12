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    «Чемпионат»: «Нефтехимик» вывел из состава Густафссона и Секстона и расторгнет с ними контракты

    Теги Нефтехимик Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Дэн Секстон Эрик Густафссон

    Защитник Эрик Густафссон и нападающий Дэн Секстон выведены из состава «Нефтехимика», сообщает «Чемпионат». 

    Утверждается, что контракты с игроками будут расторгнуты.

    29-летний Густафссон перешел в «Нефтехимик» в этом сезоне из «Авангарда». В первых двух матчах серии первого раунда Кубка Гагарина с «Трактором» (0-2) он сделал одну передачу и заработал показатель полезности «-3».

    В регулярном чемпионате провел 48 матчей и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «+2». 

    30-летний Секстон играет в Нижнекамске с сезона-2013/14. В двух матчах плей-офф он не набрал очков и заработал показатель полезности «-6». В регулярном чемпионате стал лучшим бомбардиром команды, набрав 47 (12+35) очков в 52 матчах. 

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