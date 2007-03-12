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    Генменеджер «Северстали»: «После первой игры со СКА были мысли отправить запрос в судейский комитет»

    Теги Северсталь СКА Александр Гулявцев КХЛ Кубок Гагарина Валерий Зелепукин

    Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин высказался по поводу будущего главного тренера команды Александра Гулявцева, а также относительно серии со СКА.

    «Информация по контракту Гулявцева – слух. Слухи мы не комментируем. С Гулявцевым переговоров о продлении контракта мы еще не вели.

    Все переговоры будут после окончания чемпионата. Судьба переговоров зависит ли от выступления в серии? Просто был уговор, что будем вести переговоры по окончании сезона. 

    Надеюсь, в Череповце будут аншлаги на матчи со СКА. В первой игре реально было «Северстали» зацепиться за победу, дошло до овертайма. Мы выходим на все матчи с мыслью, что можем зацепиться.

    После первой игры были мысли отправить запрос в судейский комитет, но решили не делать, потому что все моменты были спорные.

    Больше концентрировались на своей игре, а дальше посмотрим. Мы не думаем о серии, а только о следующем матче», – сказал Зелепукин.

    «Северсталь» не продлит контракт с тренером Гулявцевым. Он вывел команду в плей-офф впервые за 5 лет

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