Генменеджер «Северстали»: «После первой игры со СКА были мысли отправить запрос в судейский комитет»

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин высказался по поводу будущего главного тренера команды Александра Гулявцева, а также относительно серии со .

«Информация по контракту Гулявцева – слух. Слухи мы не комментируем. С Гулявцевым переговоров о продлении контракта мы еще не вели.

Все переговоры будут после окончания чемпионата. Судьба переговоров зависит ли от выступления в серии? Просто был уговор, что будем вести переговоры по окончании сезона.

Надеюсь, в Череповце будут аншлаги на матчи со СКА. В первой игре реально было зацепиться за победу, дошло до овертайма. Мы выходим на все матчи с мыслью, что можем зацепиться.

После первой игры были мысли отправить запрос в судейский комитет, но решили не делать, потому что все моменты были спорные.

Больше концентрировались на своей игре, а дальше посмотрим. Мы не думаем о серии, а только о следующем матче», – сказал Зелепукин.

«Северсталь» не продлит контракт с тренером Гулявцевым. Он вывел команду в плей-офф впервые за 5 лет