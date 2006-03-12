Гендиректор минского «Динамо»: «Денег на следующий сезон хватит»

Генеральный директор минского Анатолий Курилец рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Мы продлили спонсорский контракт с «Беларуськалием». Думаю, увеличить сумму контракта с таким вратарем как Энрот не зазорно. Если бы не он, могло быть намного хуже.

Вы же понимаете, как много зависит от финансов. Тем более немалая часть бюджета направляется в детский хоккей: обмундирование, сборы, доплаты тренерам.

Помогаем и сборным U-16, U-17 и U-18. Но денег на следующий сезон хватит. В том числе на качественных легионеров и молодежь.

К тому же идет на уступки: возможно, в скором времени нам не придется летать на Дальний Восток и в Китай, самыми дальними точками станут Новосибирск и Омск.

Кстати, если кто забыл, я возглавляю клуб с 24 октября 2016-го. Многие резонансные расторжения прошлой осени пришлось принять как должное. До сих пор не понимаю расставания с Бэйленом.

И не понимаю, как человек, в свое время прямо причастный к этому, может сейчас работать в федерации — имею в виду Павла Бурбу», – сказал Курилец.