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    baltika

    Минское «Динамо» планирует пригласить четырех россиян для дальнейшей натурализации

    Теги сборная Беларуси Динамо Минск ФХБ КХЛ Семен Шапиро Анатолий Курилец

    Гендиректор минского «Динамо» Анатолий Курилец заявил, что клуб планирует пригласить российских хоккеистов для дальнейшей натурализации.

    «В следующем сезоне у нас будет не меньше пяти легионеров. Два иностранца из нынешнего состава точно останутся в команде. Подписывать контракты начнем в середине марта.

    В проработке – четыре российских хоккеиста, которые не заиграны за сборную своей страны. Думаю, не надо никому объяснять для каких целей.

    Надеемся, в будущем они смогут помочь нашей национальной команде. В «Динамо» они не будут считаться легионерами.

    Положительно ли я отношусь к натурализации? Да.

    Кстати, председатель ФХБ Семен Шапиро уже ведет диалог с российской стороной, чтобы наши хоккеисты не считались легионерами в российских клубах», – сказал Курилец.

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