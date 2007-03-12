Минское «Динамо» планирует пригласить четырех россиян для дальнейшей натурализации

Гендиректор минского Анатолий Курилец заявил, что клуб планирует пригласить российских хоккеистов для дальнейшей натурализации.

«В следующем сезоне у нас будет не меньше пяти легионеров. Два иностранца из нынешнего состава точно останутся в команде. Подписывать контракты начнем в середине марта.

В проработке – четыре российских хоккеиста, которые не заиграны за сборную своей страны. Думаю, не надо никому объяснять для каких целей.

Надеемся, в будущем они смогут помочь нашей национальной команде. В «Динамо» они не будут считаться легионерами.

Положительно ли я отношусь к натурализации? Да.

Кстати, председатель ФХБ Семен Шапиро уже ведет диалог с российской стороной, чтобы наши хоккеисты не считались легионерами в российских клубах», – сказал Курилец.